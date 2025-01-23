Какие деньги положены нуждающимся в долгосрочном уходе, застрахованным через больничные кассы?

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Светлана, 86 лет, член больничной кассы "Маккаби", страдает сердечной недостаточностью, заболеванием почек, головокружениями и частыми падениями, повышенным давлением, недержанием мочи. С 2022 года она получает 21 час помощи от Битуах леуми из-за ограничений в повседневных действиях, включая одевание, купание и передвижение. Светлана много лет имеет страховку долгосрочного ухода "Битуах сиуди", оформленную через больничную кассу "Маккаби", но она об этом не знала! Она не знала, что оплата членских взносов в больничную кассу включает коллективный полис "Битуах сиуди" для членов кассы, которая предоставляет выплаты в размере тысяч шекелей в месяц в течение 5 лет в случае необходимости в уходе (ограничения как минимум в 3 повседневных действиях – одевание, купание, вставание с кровати/стула, передвижение, контроль мочеиспускания и питание). Причина, по которой Светлана не знала о деньгах, на которые она имеет право, заключается в том, что она никогда не получала полис ни на иврите, ни на русском языке, ни от больничной кассы, ни от страховой компании. Так происходит со многими застрахованными. "Секрет" о полисе был случайно раскрыт после прочтения профессиональной статьи адвокатского офиса Меиры Зоар, и она начала процесс подачи иска против страховой компании "Феникс".

Однако "Феникс" отклонила иск Светланы, даже не рассмотрев его, и направил претензию к новому страховщику членов больничной кассы "Маккаби" – компании "Менора". На этом этапе она обратилась за помощью в адвокатский офис Меиры Зоар, который предоставляет профессиональную юридическую поддержку, обеспечивающую успешное решение проблемы. Был подан иск против страховой компании "Феникс", к которому были приложены все соответствующие документы о состоянии Светланы за последние годы. После процесса медиации страховая компания согласилась выплатить Светлане единовременную сумму в размере 98,000 шекелей за прошлый период и ежемесячные выплаты в размере около 5,252 шекелей на протяжение следующих трех лет.

Здесь важно отметить: полисы, скрытые у застрахованных через больничные кассы, в конечном итоге требуют прямого взаимодействия с самими страховыми компаниями несмотря на то, что это коллективное страхование через больничную кассу. Этот факт критически важен, так как застрахованный должен напрямую сталкиваться с гигантской корпорацией – страховой компанией. Не всегда легко справиться с этой задачей без адвоката, специализирующегося в этой области, обладающего нужными связями и профессиональными знаниями. Поскольку речь идет о финансовом продукте стоимостью сотни тысяч шекелей, страховым компаниям выгодно скрывать существование этой страховки, а также бороться за минимальные выплаты или полную их отмену всеми возможными средствами.

Так, например, у Ефима, 78 лет, члена больничной кассы "Клалит", больного Паркинсоном, страдающего тремором рук и ног, а также диабетом, неустойчивой походкой и недержанием мочи, была "скрыта" долгосрочная страховка в компании "Харэль", за которую он платил в рамках членских взносов в больничную кассу "Клалит", но даже не знал о её существовании. Ефим обратился в адвокатский офис Меиры Зоар за юридической помощью после того, как "Харэль" отклонила его требование, заявив, что он не соответствует критериям трех ограничений, указанных в полисе. В ходе судебного иска, поданного адвокатом против "Харэль", было обнаружено, что у Ефима также есть частная страховка по уходу в "Харэль", по которой он имеет право на дополнительные ежемесячные выплаты в размере около 8,000 шекелей. К его удивлению, спустя несколько месяцев он начал получать ежемесячные выплаты как по частной страховке, так и по страховке, оформленной через больничную кассу, в общей сумме около 12,000 шекелей в месяц на протяжение 5 лет по двум полисам.

Адвокатский офис Меиры Зоар уже много лет занимается представлением интересов русскоязычных застрахованных, и мы готовы предоставить правильное и своевременное решение по всей стране.

Возглавляет офис адвокат Меира Зоар, которая уже многие годы занимается исключительно страховыми исками против страховых компаний по "Битуах сиуди". Также стоит отметить, что благодаря репутации офиса, который недавно получил положительное решение по коллективному иску в области страхования долгосрочного ухода против четырех крупнейших страховых компаний Израиля, и личному участию главы офиса, адвоката Меиры Зоар, в каждом деле офис успешно добивается финансовых результатов для застрахованных.

Офис адвоката Меиры Зоар специализируется исключительно на страховании долгосрочного ухода и успешно работает в этой области уже многие годы. Офис обладает высокой репутацией в данной сфере страхования, и недавняя успешная заявка на одобрение коллективного иска в этой области, согласно решению Центрального окружного суда, значительно способствует достижению отличных результатов в частных страховых исках по долгосрочному уходу. О коллективном иске и других юридических успехах нашего офиса можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

Звоните по тел. 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски)

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