Вдыхание сельскохозяйственной пыли может нанести вред здоровью кишечника

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что вдыхание сельскохозяйственной пыли может серьезно навредить здоровью кишечника у работников животноводства. Исследование подтвердило, что пыль с животноводческих ферм не только вызывает воспаления дыхательных путей, как предполагалось ранее, но также влияет на состав кишечной микрофлоры и нарушает работу кишечника. В статье, опубликованной в журнале Journal of Applied Toxicology, авторы отмечают, что вдыхание этой пыли может привести к повышенной проницаемости кишечной стенки – состоянию, которое связывают с хроническими заболеваниями, такими как целиакия, воспалительные заболевания кишечника и диабет 1 типа.

В ходе эксперимента исследователи на протяжении трех недель вводили мышам экстракт свиной пыли через нос. В результате у животных значительно сократилось количество полезных кишечных бактерий, включая Akkermansia muciniphila, Clostridium sp. ASF356 и представителей семейства Lachnospiraceae. Кроме того, ученые зафиксировали снижение концентрации важных веществ в кишечнике – таких как рибофлавин, никотиновая кислота, инозин и лейцин. Эти соединения необходимы для нормального обмена энергии, функционирования иммунной системы и защиты кишечного барьера.

Это исследование опирается на все большее количество данных, указывающих на то, что загрязнение, связанное с интенсивным животноводством, способно влиять на различные органы и системы организма.