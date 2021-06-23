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NEWSru.co.il :: Здоровье23 июня 2021 г., 19:15

Минздрав: половина зараженных старше 16 лет за последний месяц были полностью привиты от коронавируса

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Минздрав: половина зараженных старше 16 лет за последний месяц были полностью привиты от коронавируса

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il в министерстве здравоохранения сообщили, что за последний месяц коронавирусом в Израиле были заражен 981 человек. 55% зараженных - люди старше 16 лет. Из них половина были привиты двумя дозами вакцины Pfizer.

В министерстве подчеркивают, что, судя по исследованиям в Великобритании, где индийский штамм "Дельта" начал распространяться раньше, чем в Израиле, вакцина Pfizer против коронавируса защищает от тяжелого заболевания COVID-19 на 88%. Напомним, что в отношении первого штамма коронавируса эта защита составляет 96%.

Согласно недавнему отчету Национального центра информации по коронавирусу, индийский штамм коронавируса распространяется на 60% стремительнее британского варианта и в 2,5 раза чаще приводит к заболеванию тяжелой формой COVID-19 и к госпитализации. Согласно этому отчету, вакцина Pfizer против коронавируса остается эффективной против тяжелого заболевания при заражении индийским штаммом коронавируса, однако действенность вакцины сильно падает в случае получения одной дозы (напомним, переболевшие коронавирусом в Израиле в настоящий момент получают одну дозу вакцины).


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