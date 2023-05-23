Итоги опроса "Медицинское обслуживание в Израиле": какие больничные кассы предпочитают читатели NEWSru.co.il
На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Медицинское обслуживание в Израиле". В опросе, который проводился в течение одних суток 22-23 мая, приняли участие 2385 респондентов (2256 из них ответили на все 32 вопроса).
ИТОГИ ОПРОСА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БОЛЬНИЧНЫМ КАССАМ
49% опрошенных оказались клиентами больничной кассы "Маккаби", 26% – "Клалит", 17% – "Меухедет", 8% – "Леумит". Такое соотношение почти не меняется в последние годы.
Опрос показал, что новые репатрианты (2014-2023 годов) в большей степени, чем "средний" участник опроса, предпочитают б/к "Маккаби" и "Клалит". Их выбрали 56% и 31% соответственно. "Меухедет" выбрали только 9% новых репатриантов, "Леумит" – 4%. Предпочтения респондентов, живущих в Израиле десять лет и более, мало отличаются от предпочтений "среднего" участника опроса.
От возрастной категории выбор б/к зависит слабо. За исключением категории старше 80 лет – респонденты из этой категории, отдавая очевидное предпочтение "Маккаби", чаще обслуживаются в "Меухедет", а не в "Клалит".
От уровня дохода выбор б/к почти не зависит.
РЕЙТИНГ БОЛЬНИЧНЫХ КАСС
Большинство участников опроса не смогли выбрать лучшую или худшую больничную кассу.
Среди тех, кто сумел назвать лучшую больничную кассу, распределение голосов таково:
"Маккаби" – 30%
"Клалит" – 10%
"Меухедет" – 6%
"Леумит" – 2%
Среди тех, кто сумел назвать худшую больничную кассу, распределение голосов таково:
"Клалит" – 10%
"Леумит" – 10%
"Меухедет" – 4%
"Маккаби" – 3%
Новые репатрианты чаще называют лучшими больничными кассами "Маккаби" (23%) и "Клалит" (13%), затрудняясь с определением худшей больничной кассы.
Чтобы определить "рейтинг больничных касс", на этот раз мы выясним, каков процент клиентов той или иной кассы среди участников опроса, которые называют свою больничную кассу лучшей или худшей.
Среди клиентов "Маккаби" 52% назвали ее лучшей, 3% – худшей.
Среди клиентов "Клалит" 32% назвали ее лучшей, 4% – худшей.
Среди клиентов "Меухедет" 28% назвали ее лучшей, 4% – худшей.
Среди клиентов "Леумит" 17% назвали ее лучшей, 10% – худшей.
Таким образом, как и в прошлые годы (при другом подходе к определению рейтинга больничных касс), лучшей больничной кассой Израиля, по оценке читателей NEWSru.co.il, можно назвать "Маккаби", худшей – "Леумит".
ВЫБОР И СМЕНА БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ
29% участников опроса за время жизни в Израиле меняли больничную кассу, как правило один раз. При этом 95% заявляют, что больше не намерены этого делать.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Что убедило вас сделать выбор в пользу вашей больничной кассы?" 37% выбрали ответ: "То, что в ней уже состояли мои родственники". 25% ответили: "Близость к дому". Для 18% выбор определил "хороший семейный/детский врач". При этом возможность обслуживания и консультаций на русском языке имеет значение только для 13% опрошенных (в случае новых репатриантов – для 26%).
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
78% заявляют, что их семейный врач – русскоязычный. И подавляющее большинство опрошенных своим семейным врачом довольны.
При этом менее половины опрошенных (47%) довольны составом врачей-специалистов в своей больничной кассе. Среди клиентов "Маккаби" довольных составом врачей-специалистов – 51%, среди клиентов "Клалит" – 47%, среди клиентов "Меухедет" – 46%, среди клиентов "Леумит" – 35%.
Абсолютное большинство респондентов (более 75%) не устраивает время ожидания в очередях в своей больничной кассе. Причем самый высокий уровень недовольства (81%) в б/к "Маккаби".
Был задан вопрос: "С какими проблемами при получении медицинского обслуживания в Израиле вам приходилось сталкиваться?" Самые частые жалобы: 1) "Очень длительный период ожидания очереди в процессе лечения" – 81%, 2) "Не было в наличии необходимых лекарств" – 52%, 3) "Не было в наличии необходимых специалистов" – 33%.
65% опрошенных согласны с мнением, что в Израиле врачи умеют спасать жизнь, но обычное медобслуживание довольно низкого уровня.
Только 34% респондентов довольны уровнем общественной медицины в Израиле (поликлиники, семейные врачи, станции "Типат Халав", школьные медсестры и т.д.). 39% недовольны. Прочие затруднились с ответом.
При этом 38% довольны уровнем стационарного медицинского обслуживания в Израиле. 33% недовольны.
45% довольны израильскими службами скорой медицинской помощи ("Маген Давид Адом", "Ихуд Ацала" и т.д.). 9% недовольны.
43% заявили, что сталкивались в Израиле с ситуацией, когда непрофессионализм, невнимательность или равнодушие медицинских работников наносили бы ущерб их здоровью. 44% сказали, что такого с ними не происходило.
Только 9% участников опроса полностью согласны с мнением, что в Израиле хорошее медицинское обслуживание. 57% согласны с таким мнением "с некоторыми оговорками". 19% выбрали ответ: "Скорее нет, чем да". 4% с этим мнением категорически не согласны.
53% опрошенных считают, что в последние годы состояние израильской медицины ухудшилось.