Итоги опроса "Медицинское обслуживание в Израиле": какие больничные кассы предпочитают читатели NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Медицинское обслуживание в Израиле". В опросе, который проводился в течение одних суток 22-23 мая, приняли участие 2385 респондентов (2256 из них ответили на все 32 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БОЛЬНИЧНЫМ КАССАМ

adv_11 m_ar_1

49% опрошенных оказались клиентами больничной кассы "Маккаби", 26% – "Клалит", 17% – "Меухедет", 8% – "Леумит". Такое соотношение почти не меняется в последние годы.

adv_12 incontent_1

Опрос показал, что новые репатрианты (2014-2023 годов) в большей степени, чем "средний" участник опроса, предпочитают б/к "Маккаби" и "Клалит". Их выбрали 56% и 31% соответственно. "Меухедет" выбрали только 9% новых репатриантов, "Леумит" – 4%. Предпочтения респондентов, живущих в Израиле десять лет и более, мало отличаются от предпочтений "среднего" участника опроса.

От возрастной категории выбор б/к зависит слабо. За исключением категории старше 80 лет – респонденты из этой категории, отдавая очевидное предпочтение "Маккаби", чаще обслуживаются в "Меухедет", а не в "Клалит".

adv_13 m_ar_2

От уровня дохода выбор б/к почти не зависит.

adv_14 incontent_2

РЕЙТИНГ БОЛЬНИЧНЫХ КАСС

Большинство участников опроса не смогли выбрать лучшую или худшую больничную кассу.

adv_15 m_ar_3

Среди тех, кто сумел назвать лучшую больничную кассу, распределение голосов таково:

"Маккаби" – 30%

"Клалит" – 10%

"Меухедет" – 6%

"Леумит" – 2%

adv_16 incontent_3

Среди тех, кто сумел назвать худшую больничную кассу, распределение голосов таково:

"Клалит" – 10%

"Леумит" – 10%

"Меухедет" – 4%

"Маккаби" – 3%

Новые репатрианты чаще называют лучшими больничными кассами "Маккаби" (23%) и "Клалит" (13%), затрудняясь с определением худшей больничной кассы.

adv_17 m_ar_4

Чтобы определить "рейтинг больничных касс", на этот раз мы выясним, каков процент клиентов той или иной кассы среди участников опроса, которые называют свою больничную кассу лучшей или худшей.

adv_18 incontent_4

Среди клиентов "Маккаби" 52% назвали ее лучшей, 3% – худшей.

Среди клиентов "Клалит" 32% назвали ее лучшей, 4% – худшей.

Среди клиентов "Меухедет" 28% назвали ее лучшей, 4% – худшей.

Среди клиентов "Леумит" 17% назвали ее лучшей, 10% – худшей.

Таким образом, как и в прошлые годы (при другом подходе к определению рейтинга больничных касс), лучшей больничной кассой Израиля, по оценке читателей NEWSru.co.il, можно назвать "Маккаби", худшей – "Леумит".

adv_19 m_ar_5

ВЫБОР И СМЕНА БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ

adv_20 incontent_5

29% участников опроса за время жизни в Израиле меняли больничную кассу, как правило один раз. При этом 95% заявляют, что больше не намерены этого делать.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Что убедило вас сделать выбор в пользу вашей больничной кассы?" 37% выбрали ответ: "То, что в ней уже состояли мои родственники". 25% ответили: "Близость к дому". Для 18% выбор определил "хороший семейный/детский врач". При этом возможность обслуживания и консультаций на русском языке имеет значение только для 13% опрошенных (в случае новых репатриантов – для 26%).

adv_21 m_ar_6

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

78% заявляют, что их семейный врач – русскоязычный. И подавляющее большинство опрошенных своим семейным врачом довольны.

При этом менее половины опрошенных (47%) довольны составом врачей-специалистов в своей больничной кассе. Среди клиентов "Маккаби" довольных составом врачей-специалистов – 51%, среди клиентов "Клалит" – 47%, среди клиентов "Меухедет" – 46%, среди клиентов "Леумит" – 35%.

adv_22 m_ar_7

Абсолютное большинство респондентов (более 75%) не устраивает время ожидания в очередях в своей больничной кассе. Причем самый высокий уровень недовольства (81%) в б/к "Маккаби".

Был задан вопрос: "С какими проблемами при получении медицинского обслуживания в Израиле вам приходилось сталкиваться?" Самые частые жалобы: 1) "Очень длительный период ожидания очереди в процессе лечения" – 81%, 2) "Не было в наличии необходимых лекарств" – 52%, 3) "Не было в наличии необходимых специалистов" – 33%.

65% опрошенных согласны с мнением, что в Израиле врачи умеют спасать жизнь, но обычное медобслуживание довольно низкого уровня.

adv_23 m_ar_8

Только 34% респондентов довольны уровнем общественной медицины в Израиле (поликлиники, семейные врачи, станции "Типат Халав", школьные медсестры и т.д.). 39% недовольны. Прочие затруднились с ответом.

При этом 38% довольны уровнем стационарного медицинского обслуживания в Израиле. 33% недовольны.

45% довольны израильскими службами скорой медицинской помощи ("Маген Давид Адом", "Ихуд Ацала" и т.д.). 9% недовольны.

adv_24 m_ar_9

43% заявили, что сталкивались в Израиле с ситуацией, когда непрофессионализм, невнимательность или равнодушие медицинских работников наносили бы ущерб их здоровью. 44% сказали, что такого с ними не происходило.

Только 9% участников опроса полностью согласны с мнением, что в Израиле хорошее медицинское обслуживание. 57% согласны с таким мнением "с некоторыми оговорками". 19% выбрали ответ: "Скорее нет, чем да". 4% с этим мнением категорически не согласны.

53% опрошенных считают, что в последние годы состояние израильской медицины ухудшилось.