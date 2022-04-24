Коронавирус в мире: свыше 509 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 24 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6242243 человек (+1795 за сутки), более 509 млн заразились, более 41 млн инфицированы в настоящее время, около 462 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1018316 умерших
Бразилия – 662663
Индия – 522193 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 374734 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324117
Перу – 212724
Великобритания – 173352
Италия – 162609
Индонезия – 156067
Франция – 145020
Иран – 140952
Колумбия – 139771
Германия – 134624
Аргентина – 128344
Польша – 115948
Украина – 108306
Испания – 103908
ЮАР – 100298
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6293
Бразилия – 3078
Польша – 3070
США – 3044
Аргентина – 2793
Италия – 2697
Колумбия – 2695
Россия – 2566
Великобритания – 2530
Украина – 2504
Мексика – 2467
Испания – 2221
Франция – 2213
ЮАР – 1653
Иран – 1640
Германия – 1598
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4054342 заражений, 10658 заболевших умерли. Относительная смертность: 1143 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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