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NEWSru.co.il :: Здоровье24 апреля 2022 г., 17:09

13-канал ИТВ: в Израиле у 20 детей диагностировано воспаление печени неизвестной этиологии

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13-канал ИТВ: в Израиле у 20 детей диагностировано воспаление печени неизвестной этиологии

По данным новостной службы "Хадашот-13", в Израиле было зарегистрировано 20 случаев воспаления печени у детей неизвестной этиологии. В мире известно о 169 случаях болезни в 11 странах.

Новостная служба 13-го канала отмечает, что на прошлой неделе было известно о 12 детях, госпитализированных в последние месяцы в Израиле с этим диагнозом. Двое детей нуждались в пересадке печени. За последние недели диагноз был поставлен еще восьми маленьким пациентам.

19 апреля министерство здравоохранения Израиля разослало в медицинские учреждения по всей стране предупреждение о возможной вспышке острого воспаления печени у детей неизвестной этиологии.


В сообщении минздрава говорилось, что за последние месяцы было выявлено около 70 случаев заболевания детей в Великобритании, США, Испании и Ирландии острым гепатитом, причина которого до сих пор не установлено.

В большинстве случаев речь шла о детях в возрасте от двух до пяти лет с симптомами острого воспаления печени, включая рвоту. В некоторых случаях болезнь привела к отказу печени и необходимости в трансплантации. На момент рассылки этого письма минздравом не было известно о смертях в результате этой болезни.

Минздрав отмечал, что специалисты исключили причастность к этой болезни известных вирусов гепатита A, B, C, D и E. У некоторых заболевших детей был выявлен коронавирус или аденовирусом.

14-й телеканал, опубликовавший письмо минздрава, сообщал, что в нем содержалась просьба к медикам "повысить бдительность" и сообщать обо всех случаях, подпадающих под указанные критерии.

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Минздрав Израиля предупредил врачей о вспышке воспаления печени у детей неизвестной этиологии

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