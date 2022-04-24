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NEWSru.co.il :: Здоровье24 апреля 2022 г., 20:34

В Израиле выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса BA2.12.1

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В Израиле выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса BA2.12.1

В Израиле выявлены первые пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Речь идет о подвиде омикрона - BA2.12.1, который был обнаружен несколько недель назад в странах Северной Америки и Европе. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения в центральном выпуске новостей.

В сообщении телеканала говорилось о том, что BA2.12.1 более заразный, чем "оригинальный" вариант омикрона.

Американский сайт Duke пишет, что в Нью-Йорке новый штамм стал доминирующим. Однако Дэвид Монтефиори, директор Лаборатории исследований и разработок вакцин против СПИДа на пресс-конференции говорил о том, что в данный момент нет информации о том, чтобы новый штамм вызвал более тяжелое протекание болезни.


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