В Израиле выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса BA2.12.1

В Израиле выявлены первые пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Речь идет о подвиде омикрона - BA2.12.1, который был обнаружен несколько недель назад в странах Северной Америки и Европе. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения в центральном выпуске новостей.

В сообщении телеканала говорилось о том, что BA2.12.1 более заразный, чем "оригинальный" вариант омикрона.

Американский сайт Duke пишет, что в Нью-Йорке новый штамм стал доминирующим. Однако Дэвид Монтефиори, директор Лаборатории исследований и разработок вакцин против СПИДа на пресс-конференции говорил о том, что в данный момент нет информации о том, чтобы новый штамм вызвал более тяжелое протекание болезни.