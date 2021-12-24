СМИ: в ближайшие дни минздрав одобрит вакцинацию четвертой прививкой от коронавируса

В пятницу, 24 декабря, новостная служба N12 сообщила, что, по имеющимся данным, в ближайшие дни гендиректор израильского минздрава профессор Нахман Аш одобрит вакцинацию четвертой прививкой от коронавируса.

По данным N12, больничные кассы получили распоряжение подготовиться к началу вакцинацией четвертой дозой, и они уже начали вносить необходимые изменения в телефонную систему заказа очередей.

Четвертая доза прививки полагается лицам старше 60 лет в случае, если с последней вакцинации прошло больше четырех месяцев.