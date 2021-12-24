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NEWSru.co.il :: Здоровье24 декабря 2021 г., 14:35

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 273 заразившихся, девять больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 273 заразившихся, девять больных COVID-19 умерли

В пятницу, 24 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 273 новых случаев заражения коронавирусом. 261 объявлены выздоровевшими. Девять больных COVID-19 умерли.

За последние сутки было проведено 4979 тестов. В среднем по ПА при тестировании в 5% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 55 больных COVID-19. В общей сложности госпитализированы 104 человека.


Также приводятся такие данные: 98,1% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,9% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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