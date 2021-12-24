Украина: за сутки выявлено более 6600 заразившихся коронавирусом, 248 больных COVID-19 умерли
24 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94432 человек (+248 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3637038 (+6647 за сутки).
3408294 (+14874 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,5 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,3 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили 325 человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 24 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 279 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 279 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам