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NEWSru.co.il :: Здоровье24 декабря 2021 г., 08:34

Украина: за сутки выявлено более 6600 заразившихся коронавирусом, 248 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 6600 заразившихся коронавирусом, 248 больных COVID-19 умерли

24 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94432 человек (+248 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся:  3637038 (+6647 за сутки).

3408294 (+14874 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,5 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,3 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили 325 человек.

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