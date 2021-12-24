Коронавирус в мире: около 279 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 24 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5400888 человек (+7514 за сутки), около 279 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, более 249 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 834455 умерших

Бразилия – 618228

Индия – 479133

Россия – 301271 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298508

Перу – 202375

Великобритания – 147720

Индонезия – 144042

Италия – 136245

Иран – 131262

Колумбия – 129640

Франция – 122295

Аргентина – 116979

Германия – 110636

Украина – 94184

Польша – 93445

ЮАР – 90662

Испания – 89019

Турция – 81125

Румыния – 58463

Филиппины – 50981

Чили – 38954

Венгрия – 38307

Чехия – 35585

Эквадор – 33624

Малайзия – 31265

Вьетнам – 30531

Болгария – 30436

Канада – 30131

Пакистан – 28898

Бельгия – 28067

Бангладеш – 28054

Тунис – 25509

Ирак – 24108

Таиланд – 21528

Египет – 21510

Нидерланды – 20621

Греция – 20198



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6014

Болгария – 4429

Венгрия – 3980

Чехия – 3314

Румыния – 3069

Бразилия – 2878

Аргентина – 2554

Колумбия – 2508

США – 2499

Польша – 2473

Бельгия – 2406

Мексика – 2280

Италия – 2258

Украина – 2173

Великобритания – 2159

Тунис – 2126

Россия – 2063

Чили – 2012

Греция – 1952

Испания – 1903

Франция – 1867

Эквадор – 1864

Иран – 1534

ЮАР – 1501

Германия – 1314

Нидерланды – 1200



Коронавирус был выявлен у 1360919 израильтян, 8241 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).