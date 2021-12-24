Коронавирус в мире: около 279 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 24 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5400888 человек (+7514 за сутки), около 279 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, более 249 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 834455 умерших
Бразилия – 618228
Индия – 479133
Россия – 301271 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298508
Перу – 202375
Великобритания – 147720
Индонезия – 144042
Италия – 136245
Иран – 131262
Колумбия – 129640
Франция – 122295
Аргентина – 116979
Германия – 110636
Украина – 94184
Польша – 93445
ЮАР – 90662
Испания – 89019
Турция – 81125
Румыния – 58463
Филиппины – 50981
Чили – 38954
Венгрия – 38307
Чехия – 35585
Эквадор – 33624
Малайзия – 31265
Вьетнам – 30531
Болгария – 30436
Канада – 30131
Пакистан – 28898
Бельгия – 28067
Бангладеш – 28054
Тунис – 25509
Ирак – 24108
Таиланд – 21528
Египет – 21510
Нидерланды – 20621
Греция – 20198
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6014
Болгария – 4429
Венгрия – 3980
Чехия – 3314
Румыния – 3069
Бразилия – 2878
Аргентина – 2554
Колумбия – 2508
США – 2499
Польша – 2473
Бельгия – 2406
Мексика – 2280
Италия – 2258
Украина – 2173
Великобритания – 2159
Тунис – 2126
Россия – 2063
Чили – 2012
Греция – 1952
Испания – 1903
Франция – 1867
Эквадор – 1864
Иран – 1534
ЮАР – 1501
Германия – 1314
Нидерланды – 1200
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 53 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 11 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1360919 израильтян, 8241 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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