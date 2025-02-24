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Здоровье

Мужчине вместо зуба мудрости по ошибке удалили челюсть

Больницы
Италия
время публикации: 24 февраля 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 15:38

В Италии пациенту по ошибке удалили челюсть, так как в больнице его приняли за пациента с опасной опухолью, сообщает газета Corriere della Sera.

35-летний мужчина в мае 2024 года обратился в стоматологическую клинику для удаления зуба мудрости и кисты. После операции было проведено гистологическое исследование, и в июне ему поставили серьезный диагноз: опухоль, требующая удаления челюсти и проведения химиотерапии.

В июле мужчине провели операцию, удалив челюсть и установив на ее место пластину. Однако, проснувшись после наркоза, он столкнулся с параличом правой стороны лица и сильной болью. Через месяц после операции врачи провели повторное обследование и были потрясены, когда результаты анализа на смертельную опухоль оказались отрицательными. Сотрудники больницы сообщили пациенту, что химиотерапия больше не требуется, что заставило его сомневаться в правильности проведенных ранее анализов.

Желая получить независимое мнение, пациент отправил образцы ДНК в лабораторию Католического университета Рима. Результаты анализа подтвердили, что у него в принципе не было смертельной опухоли, а значит, что проведенная операция была ненужной. В интервью изданию Corriere della Sera мужчина рассказал: "Я до сих пор не могу описать свои чувства. Я жив, здоров, у меня нет смертельных заболеваний, но я пережил много страданий".

Пациент подал жалобу на полученные необратимые травмы, и его дело сейчас находится на рассмотрении в прокуратуре Рима. Ведется расследование, чтобы установить, как была допущена ошибка и кто несет за нее ответственность.

Здоровье
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