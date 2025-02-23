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Здоровье

Новорожденный в больнице в тяжелом состоянии после домашних родов с доулой

Роды
Иерусалим
время публикации: 23 февраля 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 21:18
Новорожденный в больнице в тяжелом состоянии после домашних родов с доулой
Nati Shohat/Flash90

Младенец, родившийся в субботу вечером в иерусалимском районе Геула в ходе домашних родов, госпитализирован в реанимации новорожденных в больнице "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме. По сообщению издания "Исраэль а-Йом", на родах не было сертифицированной акушерки или врача: только "духовная сопровождающая" – доула.

Прибывшая по вызову бригада медиков "Маген Давид Адом" обнаружила новорожденного без признаков жизни, у него не билось сердце, и он не дышал. Парамедик МАДА извлек младенца из родильного бассейна, после чего медики отвезли его в больницу, не прекращая реанимационных мероприятий.

Новорожденный госпитализирован в тяжелом состоянии, он подключен к аппаратам искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон. Администрация больницы сообщила о происшествии в минздрав, как требуют правила.

Это уже пятый случай осложнений в результате домашних родов за последний год.

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