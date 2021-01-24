В Израиле обнаружена новая, "калифорнийская", разновидность коронавируса

В воскресенье, 24 января, министерство здравоохранения сообщило о том, что в Израиле обнаружена новая разновидность коронавируса.

В центральной лаборатории минздрава в Тель а-Шомере посредством секвенирование ДНК в пробах, взятых у израильтянина, был выделен "калифорнийский" штамм коронавируса. Известно, что от носителя заразились четыре человека.

Об обнаружении нового, "калифорнийского" штамма газета New York Times сообщала пять дней назад. Новая разновидность вируса CAL.20C была зафиксирована в ходе поиска "британского" штамма. При этом по словам американских исследователей, мутировавший вирус фиксируется в более чем половине образцов от 12 января в лаборатории Лос-Анджелеса.

КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ

Вечером воскресенье, 24 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:54.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 596733 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 69973 человека, 4392 заболевших COVID-19 умерли.

1861 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1181 пациента оценивается врачами как тяжелое, 419 из них в критическом состоянии, 330 (+40) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 30888 тестов. В 8,0% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 67 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 98 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Рахат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 65% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 24 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2522178 человек (около 39 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 973494 человек (около 51 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 85% граждан, вакцинированы двумя дозами 47%, в категории 80-89 – 82%/46%, 70-79 – 89%/54%, 60-69% – 72%/39%, 50-59 – 57%/14%, 40-49 – 39%/8%, 30-39 – 20%/5%, 20-29 – 15%/3%, моложе 20 (но не младше 16) – 2%/0%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 23 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США, Ирландия, Франция, Испания, Словения, Германия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.