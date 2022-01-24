Коронавирус в Израиле: более 527 тысяч зараженных, около 2200 госпитализированы

Утром в понедельник, 24 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии, пик пока не пройден – текущее число зараженных продолжает расти.

Сравнение с данными за 23 января или недельной давности затруднено из-за сбоя в публикациях отчетов минздрава.

Отметим, что утром 24 января вскоре после появления отчета в открытом доступе страница отчетов минздрава вновь стала недоступной. После 11:00 доступ к странице отчетов восстановили, но там уже не было данных за 24 января.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2369983 зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 527223 человек. Это максимальный показатель за все время эпидемии.

8447 заболевших COVID-19 умерли. За последнюю неделю (7 дней) умерли 104 больных COVID-19.

1834313 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 287952 тестов. В 29,6% случаев выявлялся коронавирус.

2181 заболевших в больницах (0,41% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 783 пациентов (0,15% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 205 из них в критическом состоянии, 144 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,24.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 168/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 78/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 26/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 167, привитых давно (более полугода) – 70, полностью привитых – 353. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 24 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6685539 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6061387 человек (65% населения страны). 4426427 человек привиты третьей дозой (47% населения страны). Четвертую дозу получили 598686 человек (6% населения страны).

23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По сути, коронавирусный "светофор" с 9 января потерял смысл, так как система образования больше не учитывает "цвет" населенного пункта. Тем не менее, минздрав продолжает включать эти данные в ежесуточные отчеты.

По состоянию на 24 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен всем городам с населением более 20 тысяч человек: Кафр Кана, Ор Йегуда, Гиватаим, Нес-Циона, Маале-Адумим, Модиин, Йехуд, Кирьят-Оно, Од а-Шарон, Ариэль, Рамат а-Шарон, Бейт-Шемеш, Тверия, Нацерет, Кфар-Саба, Раанана, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рош а-Айн, Пардес-Хана, Кармиэль, Холон, Беэр-Яаков, Нетания, Явне, Ришон ле-Цион, Иерусалим, Бат-Ям, Ноф а-Галиль, Реховот, Кирьят-Шмона, Шфарам, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ата, Маалот-Таршиха, Рамле, Лод, Хайфа, Нетивот, Бейтар-Илит, Хадера, Офаким, Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Беэр-Шева, Акко, Мрар, Эйлат, Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Гат, Сдерот, Афула, Эльад, Тира, Арад, Бака аль-Гарбия, Кафр Касем, Димона, Тамра, Сахнин, Рахат, Тайбэ, Умм эль-Фахм, Кафр Манда.

Карантинные ограничения

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Экспертный совет по борьбе с эпидемией при министерстве здравоохранения рекомендовал предоставить лицам из групп риска возможность не являться на работу за счет накопленных больничных дней без необходимости предъявлять справку о болезни, а также не отправлять детей в учебные заведения. По мнению экспертов, в ходе пятой волны эпидемии коронавируса вакцинация, дающая с высокой степенью вероятности защиту от тяжелого течения болезни, не защищает от заражения и передачи вируса (вариант "омикрон"), поэтому необходима смена парадигмы – людям из групп риска следует предоставить возможность самим позаботиться о себе. Совет также предупредил о возможности ухудшения качества медицинского обслуживания в больницах в ближайшие недели из-за роста нагрузки на них. Эксперты также рекомендовали отменить "зеленый стандарт" как утративший эффективность, сохранив "зеленый стандарт плюс" только для мероприятий, предназначенных для людей в группе риска.

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 9 января в учебных заведениях прекратили действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры. Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

Минздрав обращает внимание родителей на то, что ребенок, сделавший одну из трех прививок, считается невакцинированным, и он не освобождается от карантина в случае контакта с заболевшим. Педагоги должны иметь "зеленый сертификат", либо предъявить отрицательный результат теста. Это же правило распространяется на родителей и других посетителей. Остается в силе требование находиться в защитных масках в стенах учебных заведений. Окружной врач министерства здравоохранения наделяется полномочиями принимать решение о закрытии учебного заведения в случае вспышки заболеваемости. Многие колледжи пока работают так же, как и школы. Высшие учебные заведения на этой неделе переходят на онлайн-обучение. Хотя ранее сообщалось, что они продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Отменяются правила, действовавшие ранее в специальных учебных заведениях и в кружках.

С 27 января правила для образовательных учреждений изменятся: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю.

10 января правительство Израиля утвердило телефонным голосованием отмену действия "зеленого стандарта" в больших магазинах и торговых центрах. В официальном сообщении говорится, что работа таких магазинов будет продолжаться в рамках так называемого ужесточенного "фиолетового стандарта". Доступ в торговые центры будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека. В магазинах, площадь которых не менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека. В магазинах, площадь которых менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 7 квадратных метров на человека или четырем покупателям (большее из двух). Для посещения кафе на территории торговых центров по-прежнему необходим "зеленый паспорт". Зоны общественного питания на территории торговых центров продолжат работать лишь в том случае, если там будут установлены ограждения и там присутствует специальный контролер, проверяющий наличие "зеленого паспорта" у посетителей. В противном случае будет разрешено исключительно приобретение take away, а продавцы будут обязаны просить у посетителей предъявить "зеленый паспорт". Все посетители торговых центров обязаны быть в защитных масках. На территории торгового центра должны находиться специальные служащие, которые будут разъяснять правила посетителям и обращать их внимание на нарушения правил, в частности напоминать об обязанности носить маску. Администрация торговых центров обязана максимально увеличить число контролеров, работающих на территории "каньона".

Правительство также продлило до 1 февраля 2022 года срок действия административного распоряжения о предоставлении временного "зеленого паспорта" на 30 дней для людей, получивших первую прививку.

Срок действия существующих распоряжений, касающихся "зеленого стандарта", также продлен до 1 февраля 2022 года. После 1 февраля "зеленый стандарт" постепенно будет отменен.

С 19 января карантин для лиц, зараженных коронавирусом, сокращен до пяти дней. Карантин сокращается в том случае, если последние три дня у зараженного не было симптомов.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

С 9 января Израиль открылся для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов. Причем список "красных" стран упразднен. Турист, прибывший из любой страны, должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).