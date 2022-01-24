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NEWSru.co.il :: Здоровье24 января 2022 г., 08:58

Эксперты минздрава рекомендовали разрешить группам риска не ходить на работу и не отправлять детей в школу

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Эксперты минздрава рекомендовали разрешить группам риска не ходить на работу и не отправлять детей в школу

Экспертный совет по борьбе с эпидемией при министерстве здравоохранения рекомендовал предоставить лицам из групп риска возможность не являться на работу за счет накопленных больничных дней без необходимости предъявлять справку о болезни, а также не отправлять детей в учебные заведения.

По мнению экспертов, в ходе пятой волны эпидемии коронавируса вакцинация, дающая с высокой степенью вероятности защиту от тяжелого течения болезни, не защищает от заражения и передачи вируса (вариант "омикрон"), поэтому необходима смена парадигмы – людям из групп риска следует предоставить возможность самим позаботиться о себе.

Совет также предупредил о возможности ухудшения качества медицинского обслуживания в больницах в ближайшие недели из-за роста нагрузки на них.


Напомним, что эксперты ранее рекомендовали отменить "зеленый стандарт" как утративший эффективность, сохранив "зеленый стандарт плюс" только для мероприятий, предназначенных для людей в группе риска.

С вечера субботы, 22 января, минздрав не публиковал новые данные по эпидемии коронавируса. Редакция NEWSru.co.il снова обратилась в минздрав с просьбой о разъяснении происходящего с публикацией отчетов. На этот раз был получен такой ответ: "Из-за большого количества проводимых тестов обновление публикуется тогда, когда это возможно".

Вечером 22 января минздрав сообщал, что сейчас заражены коронавирусом в Израиле более 442 тысяч человек, в больницах почти 2000, более 730 в тяжелом состоянии, состояние более 200 оценивается как критическое, около 150 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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