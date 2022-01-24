Украина: за сутки выявлено около 13 тысяч заразившихся коронавирусом, 67 больных COVID-19 умерли
24 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99282 человек (+67 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3870370 (+12915 за сутки).
3585338 (+2430 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,2 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,5 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 209 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 24 января 2022
Коронавирус в мире: 352 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: 352 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам