Коронавирус в мире: 352 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 24 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5614788 человек (+4612 за сутки), более 352 млн заразились, около 67 млн инфицированы в настоящее время, около 280 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 889197 умерших
Бразилия – 623145
Индия – 489896
Россия – 326112 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 303183
Перу – 204323
Великобритания – 153862
Индонезия – 144220
Италия – 143523
Колумбия – 132240
Иран – 132230
Франция – 128629
Аргентина – 119168
Германия – 117354
Польша – 103844
Украина – 99215
ЮАР – 94117
Испания – 91741
Турция – 85969
Румыния – 59547
Филиппины – 53472
Венгрия – 40822
Чили – 39512
Чехия – 37034
Вьетнам – 36719
Эквадор – 34287
Болгария – 32664
Канада – 32597
Малайзия – 31892
Пакистан – 29105
Бельгия – 28780
Бангладеш – 28223
Тунис – 25954
Ирак – 24287
Греция – 22635
Египет – 22368
Таиланд – 22048
Нидерланды – 21211
Боливия – 20630
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6065
Болгария – 4757
Венгрия – 4243
Чехия – 3448
Румыния – 3128
Бразилия – 2899
Польша – 2749
США – 2662
Аргентина – 2600
Колумбия – 2556
Бельгия – 2467
Италия – 2379
Мексика – 2314
Украина – 2290
Великобритания – 2248
Россия – 2233
Греция – 2188
Тунис – 2161
Чили – 2040
Франция – 1964
Испания – 1961
Эквадор – 1898
Боливия – 1731
ЮАР – 1556
Иран – 1543
Германия – 1394
Нидерланды – 1234
Турция – 1003
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 72 млн человек
Индии – 40 млн
Бразилии – 24 млн
Франции – 16 млн
Великобритании – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 10 млн
Испании – 9 млн
Германии – 9 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Украине – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Чехии – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2212596 израильтян, 8393 из них умерли. Относительная смертность: 900 на 1 млн (89-е место в мире).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день