Коронавирус в мире: 352 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 24 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5614788 человек (+4612 за сутки), более 352 млн заразились, около 67 млн инфицированы в настоящее время, около 280 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 889197 умерших

Бразилия – 623145

Индия – 489896

Россия – 326112 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 303183

Перу – 204323

Великобритания – 153862

Индонезия – 144220

Италия – 143523

Колумбия – 132240

Иран – 132230

Франция – 128629

Аргентина – 119168

Германия – 117354

Польша – 103844

Украина – 99215

ЮАР – 94117

Испания – 91741

Турция – 85969

Румыния – 59547

Филиппины – 53472

Венгрия – 40822

Чили – 39512

Чехия – 37034

Вьетнам – 36719

Эквадор – 34287

Болгария – 32664

Канада – 32597

Малайзия – 31892

Пакистан – 29105

Бельгия – 28780

Бангладеш – 28223

Тунис – 25954

Ирак – 24287

Греция – 22635

Египет – 22368

Таиланд – 22048

Нидерланды – 21211

Боливия – 20630



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6065

Болгария – 4757

Венгрия – 4243

Чехия – 3448

Румыния – 3128

Бразилия – 2899

Польша – 2749

США – 2662

Аргентина – 2600

Колумбия – 2556

Бельгия – 2467

Италия – 2379

Мексика – 2314

Украина – 2290

Великобритания – 2248

Россия – 2233

Греция – 2188

Тунис – 2161

Чили – 2040

Франция – 1964

Испания – 1961

Эквадор – 1898

Боливия – 1731

ЮАР – 1556

Иран – 1543

Германия – 1394

Нидерланды – 1234

Турция – 1003



Коронавирус был выявлен у 2212596 израильтян, 8393 из них умерли. Относительная смертность: 900 на 1 млн (89-е место в мире).