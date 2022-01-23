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NEWSru.co.il :: Здоровье23 января 2022 г., 21:46

Эксперты минздрава рекомендовали не продлевать срок действия "зеленых сертификатов"

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Эксперты минздрава рекомендовали не продлевать срок действия "зеленых сертификатов"

В воскресенье, 23 января, специальная комиссия минздрава передала Ницану Горовицу и гендиректору министерства профессору Нахману Ашу свои рекомендации. В том числе эксперты рекомендовали не продлевать срок действия "зеленых сертификатов".

В решении указывается, что при быстро меняющейся картине заболеваемости и низкой эффективности бустерной дозы против заражения штаммом "омикрон", "зеленый сертификат" и основанный на нем "зеленый стандарт" не защищает от заражения в закрытых помещениях.

По информации N12 эксперты также рекомендовали позволить лицам из "групп риска" использовать имеющиеся у них больничные без справки от врача для того, чтобы защитить себя от заражения на рабочем месте.


Э

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