Повышенная запыленность воздуха в Израиле, рекомендуется избегать нагрузок
В Израиле второй день подряд наблюдается повышенная запыленность воздуха. Со стороны Средиземного моря дует западный ветер, со стороны Иордании – восточный.
Наиболее высокий уровень запыленности воздуха наблюдается в Иерусалиме, Иудее и Самарии, Иорданской долине, Араве и Эйлате.
В связи с этим министерство здравоохранения просит пожилых израильтян, а также людей с сердечными заболеваниями, детей и беременных женщин избегать физических нагрузок на открытом воздухе.
Согласно прогнозам, пыль осядет во второй половине дня.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2022
Повышенная запыленность воздуха в Израиле: сегодня и завтра
Повышенная запыленность воздуха в Израиле: сегодня и завтра