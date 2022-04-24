Повышенная запыленность воздуха в Израиле: сегодня и завтра

Метеорологи предупреждают, что повышенная запыленность воздуха будет наблюдаться и завтра, 25 апреля. Затем постепенно пыль осядет, повысится влажность.

В воскресенье, 24 апреля, в Израиле наблюдается повышенная запыленность воздуха. Со стороны Средиземного моря дует западный ветер, со стороны Иордании – восточный.

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