Повышенная запыленность воздуха в Израиле: сегодня и завтра
В воскресенье, 24 апреля, в Израиле наблюдается повышенная запыленность воздуха. Со стороны Средиземного моря дует западный ветер, со стороны Иордании – восточный.
Метеорологи предупреждают, что повышенная запыленность воздуха будет наблюдаться и завтра, 25 апреля. Затем постепенно пыль осядет, повысится влажность.
Сегодня возможны дожди на востоке страны.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2022
Прогноз погоды на 24 апреля: тепло, переменная облачность
Прогноз погоды на 24 апреля: тепло, переменная облачность