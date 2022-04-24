Иерусалим:
15 - 26°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
20 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 13:50

Повышенная запыленность воздуха в Израиле: сегодня и завтра

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Повышенная запыленность воздуха в Израиле: сегодня и завтра

В воскресенье, 24 апреля, в Израиле наблюдается повышенная запыленность воздуха. Со стороны Средиземного моря дует западный ветер, со стороны Иордании – восточный.

Метеорологи предупреждают, что повышенная запыленность воздуха будет наблюдаться и завтра, 25 апреля. Затем постепенно пыль осядет, повысится влажность.

Сегодня возможны дожди на востоке страны.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2022
Прогноз погоды на 24 апреля: тепло, переменная облачность

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:36 Убийца раввина Шая Охайона приговорен к пожизненному заключению
14:26 Операция "Волнорез": задержаны еще 12 подозреваемых в террористической деятельности
13:50 Повышенная запыленность воздуха в Израиле: сегодня и завтра
13:21 СМИ: полиция намерена закрыть дело против Абира Кары
13:03 Воздушный парад Дня Независимости впервые пройдет над Хевроном
12:01 Организация Crime Minister требует от Яира Нетаниягу пятьсот тысяч шекелей
11:19 Получение гражданства в новых условиях: истории из адвокатской практики
11:17 Глава Бундестага прибудет в Израиль для участия в мероприятиях Дня Катастрофы
09:53 Политический кризис: в коалиции опасаются ухода РААМ в оппозицию
07:47 В Рахате в результате стрельбы ранена 14-летняя девочка, задержаны трое подозреваемых
Загрузка...