Коронавирус в мире: свыше 279 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 25 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5409448 человек (+8560 за сутки), более 279 млн заразились, более 24 млн инфицированы в настоящее время, около 250 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 837671 умерших

Бразилия – 618429

Индия – 479520

Россия – 302269 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298670

Перу – 202454

Великобритания – 147857

Индонезия – 144047

Италия – 136386

Иран – 131306

Колумбия – 129686

Франция – 122462

Аргентина – 117008

Германия – 110908

Украина – 94432

Польша – 94041

ЮАР – 90743

Испания – 89019

Турция – 81258

Румыния – 58507

Филиппины – 51050

Чили – 38984

Венгрия – 38307

Чехия – 35640

Эквадор – 33641

Малайзия – 31290

Вьетнам – 30766

Болгария – 30476

Канада – 30139

Пакистан – 28905

Бельгия – 28149

Бангладеш – 28055

Тунис – 25516

Ирак – 24115

Таиланд – 21558

Египет – 21546

Нидерланды – 20661

Греция – 20292



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6016

Болгария – 4435

Венгрия – 3980

Чехия – 3319

Румыния – 3072

Бразилия – 2879

Аргентина – 2554

США – 2509

Колумбия – 2509

Польша – 2489

Бельгия – 2413

Мексика – 2281

Италия – 2261

Украина – 2179

Великобритания – 2161

Тунис – 2126

Россия – 2070

Чили – 2014

Греция – 1961

Испания – 1903

Франция – 1870

Эквадор – 1865

Иран – 1534

ЮАР – 1502

Германия – 1318

Нидерланды – 1202



Коронавирус был выявлен у 1362270 израильтян, 8241 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).