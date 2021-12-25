Коронавирус в мире: свыше 279 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 25 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5409448 человек (+8560 за сутки), более 279 млн заразились, более 24 млн инфицированы в настоящее время, около 250 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 837671 умерших
Бразилия – 618429
Индия – 479520
Россия – 302269 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298670
Перу – 202454
Великобритания – 147857
Индонезия – 144047
Италия – 136386
Иран – 131306
Колумбия – 129686
Франция – 122462
Аргентина – 117008
Германия – 110908
Украина – 94432
Польша – 94041
ЮАР – 90743
Испания – 89019
Турция – 81258
Румыния – 58507
Филиппины – 51050
Чили – 38984
Венгрия – 38307
Чехия – 35640
Эквадор – 33641
Малайзия – 31290
Вьетнам – 30766
Болгария – 30476
Канада – 30139
Пакистан – 28905
Бельгия – 28149
Бангладеш – 28055
Тунис – 25516
Ирак – 24115
Таиланд – 21558
Египет – 21546
Нидерланды – 20661
Греция – 20292
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6016
Болгария – 4435
Венгрия – 3980
Чехия – 3319
Румыния – 3072
Бразилия – 2879
Аргентина – 2554
США – 2509
Колумбия – 2509
Польша – 2489
Бельгия – 2413
Мексика – 2281
Италия – 2261
Украина – 2179
Великобритания – 2161
Тунис – 2126
Россия – 2070
Чили – 2014
Греция – 1961
Испания – 1903
Франция – 1870
Эквадор – 1865
Иран – 1534
ЮАР – 1502
Германия – 1318
Нидерланды – 1202
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 53 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 11 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1362270 израильтян, 8241 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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