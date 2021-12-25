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NEWSru.co.il :: Здоровье25 декабря 2021 г., 21:12

Минздрав Израиля: в стране выявлены более 1100 случаев заражения "омикроном"

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Минздрав Израиля: в стране выявлены более 1100 случаев заражения "омикроном"

Министерство здравоохранения Израиля в субботу, 25 декабря, сообщило, что в настоящее время в Израиле штамм "омикрон" выявлен у 1118 заразившихся коронавирусом, из них недавно вернувшихся из-за границы – 723 человека.

Только за последние сутки штамм "омикрон" был выявлен у 183 человек. Кроме того, есть основания подозревать, что еще 861 человек заражены "омикроном", но результаты тестов пока не получены. В настоящее время в Израиле коронавирусом заражены более 11,5 тыс. человек.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения штамм "омикрон" был выявлен уже в 110 странах мира. Причем в ряде стран, в том числе в США, он стал превалирующим над другими штаммами нового коронавируса.


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