Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 117 заразившихся, четверо больных COVID-19 умерли

В субботу, 25 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом. 182 объявлены выздоровевшими. Четверо больных COVID-19 умерли.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 52 больных COVID-19.

Также приводятся такие данные: 98,1% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,9% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4900 умерших, более 468 тысяч заразившихся коронавирусом.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.