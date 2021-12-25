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NEWSru.co.il :: Здоровье25 декабря 2021 г., 12:58

Украина: за сутки выявлено более 5200 заразившихся коронавирусом, 268 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 5200 заразившихся коронавирусом, 268 больных COVID-19 умерли

25 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94700 человек (+268 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3642314 (+5276 за сутки).

3423933 (+15639 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,5 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,3 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили 325 человек.

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