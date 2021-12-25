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NEWSru.co.il :: Здоровье25 декабря 2021 г., 10:23

Данные властей России о коронавирусе: за сутки от COVID-19 умер 991 человек

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Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 25 декабря, что за последние сутки в РФ умер 991 пациент с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 24946 заразившихся коронавирусом. 42107 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10368299, 9222486 заразившихся выздоровели, 303250 скончались.


Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на пятом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 73 млн человек (50% населения), полностью вакцинированы 65 млн человек (45% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 6 млн человек.

13 октября министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендацию: в связи с эпидемией коронавируса воздержаться от поездок в Россию. В официальном сообщении израильского минздрава было сказано, что вскоре эта страна, по всей видимости, будет объявлена "красной" и для ее посещения будет требоваться разрешение комиссии по особым случаям. Однако до сих пор правительство Израиля формально не считает Россию "красной", хотя многие другие страны, где "коронавирусная статистика" лучше, были причислены к "красным".


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