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NEWSru.co.il :: Здоровье25 января 2022 г., 09:28

Украина: за сутки выявлено более 19 тысяч заразившихся коронавирусом, 161 больной COVID-19 умер

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Украина: за сутки выявлено более 19 тысяч заразившихся коронавирусом, 161 больной COVID-19 умер

25 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99443 человек (+161 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3889488 (+19118 за сутки).

3591201 (+5863 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,2 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,5 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 226 тыс. человек.

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