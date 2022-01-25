Украина: за сутки выявлено более 19 тысяч заразившихся коронавирусом, 161 больной COVID-19 умер
25 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99443 человек (+161 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3889488 (+19118 за сутки).
3591201 (+5863 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,2 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,5 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 226 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 25 января 2022
Коронавирус в мире: около 356 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 356 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам