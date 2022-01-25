Коронавирус в мире: около 356 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 25 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5623215 человек (+8427 за сутки), около 356 млн заразились, около 68 млн инфицированы в настоящее время, более 282 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 891595 умерших

Бразилия – 623412

Индия – 490462

Россия – 326767 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 303301

Перу – 204404

Великобритания – 153916

Индонезия – 144227

Италия – 143875

Колумбия – 132477

Иран – 132251

Франция – 129022

Аргентина – 119444

Германия – 117515

Польша – 103846

Украина – 99282

ЮАР – 94265

Испания – 91994

Турция – 86125

Румыния – 59588

Филиппины – 53519

Венгрия – 40944

Чили – 39535

Чехия – 37050

Вьетнам – 36884

Эквадор – 34329

Болгария – 32796

Канада – 32745

Малайзия – 31902

Пакистан – 29122

Бельгия – 28835

Бангладеш – 28238

Тунис – 25988

Ирак – 24300

Греция – 22748

Египет – 22396

Таиланд – 22060

Нидерланды – 21219

Боливия – 20671



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6067

Болгария – 4776

Венгрия – 4255

Чехия – 3450

Румыния – 3130

Бразилия – 2901

Польша – 2749

США – 2669

Аргентина – 2605

Колумбия – 2561

Бельгия – 2471

Италия – 2385

Мексика – 2314

Украина – 2292

Великобритания – 2249

Россия – 2238

Греция – 2199

Тунис – 2164

Чили – 2041

Франция – 1970

Испания – 1966

Эквадор – 1901

Боливия – 1734

ЮАР – 1559

Иран – 1544

Германия – 1396

Нидерланды – 1234

Турция – 1004



Коронавирус был выявлен у 2424830 израильтян, 8481 из них умерли. Относительная смертность: 909 на 1 млн (89-е место в мире).