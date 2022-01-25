Коронавирус в мире: около 356 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 25 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5623215 человек (+8427 за сутки), около 356 млн заразились, около 68 млн инфицированы в настоящее время, более 282 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 891595 умерших
Бразилия – 623412
Индия – 490462
Россия – 326767 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 303301
Перу – 204404
Великобритания – 153916
Индонезия – 144227
Италия – 143875
Колумбия – 132477
Иран – 132251
Франция – 129022
Аргентина – 119444
Германия – 117515
Польша – 103846
Украина – 99282
ЮАР – 94265
Испания – 91994
Турция – 86125
Румыния – 59588
Филиппины – 53519
Венгрия – 40944
Чили – 39535
Чехия – 37050
Вьетнам – 36884
Эквадор – 34329
Болгария – 32796
Канада – 32745
Малайзия – 31902
Пакистан – 29122
Бельгия – 28835
Бангладеш – 28238
Тунис – 25988
Ирак – 24300
Греция – 22748
Египет – 22396
Таиланд – 22060
Нидерланды – 21219
Боливия – 20671
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6067
Болгария – 4776
Венгрия – 4255
Чехия – 3450
Румыния – 3130
Бразилия – 2901
Польша – 2749
США – 2669
Аргентина – 2605
Колумбия – 2561
Бельгия – 2471
Италия – 2385
Мексика – 2314
Украина – 2292
Великобритания – 2249
Россия – 2238
Греция – 2199
Тунис – 2164
Чили – 2041
Франция – 1970
Испания – 1966
Эквадор – 1901
Боливия – 1734
ЮАР – 1559
Иран – 1544
Германия – 1396
Нидерланды – 1234
Турция – 1004
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 73 млн человек
Индии – 40 млн
Бразилии – 24 млн
Франции – 17 млн
Великобритании – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 10 млн
Испании – 9 млн
Германии – 9 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Чехии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2424830 израильтян, 8481 из них умерли. Относительная смертность: 909 на 1 млн (89-е место в мире).
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