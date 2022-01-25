Иерусалим:
3 - 10°
Тель-Авив:
6 - 14°
Эйлат:
8 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье25 января 2022 г., 14:30

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"

Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины против штамма коронавируса "омикрон".

Вакцина будет испытана на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.

В испытаниях должны принять участие около 1420 человек.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 22 декабря 2021
Компания AstraZeneca разрабатывает вакцину против "омикрона"
// NEWSru.co.il // Здоровье // 20 декабря 2021
Moderna: "бустерная" доза повышает защищенность от "омикрона"
// NEWSru.co.il // Здоровье // 08 декабря 2021
Pfizer и BioNTech: тройная вакцинация эффективно нейтрализует штамм "омикрон"
// NEWSru.co.il // Здоровье // 01 декабря 2021
ВОЗ: против "омикрона" не нужна новая вакцина

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:30 Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"
14:07 Отчет: после "омикрона" у детей чаще наблюдается PIMS
10:55 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 68 тыс. заразившихся и 681 умершем от COVID-19
09:44 Коронавирус в Израиле: более 580 тысяч зараженных, около 2300 госпитализированы
09:29 Рекомендовано разрешить четвертую дозу вакцины против коронавируса израильтянам старше 18 лет
09:28 Украина: за сутки выявлено более 19 тысяч заразившихся коронавирусом, 161 больной COVID-19 умер
07:13 Коронавирус в мире: около 356 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
18:52 Группа иностранных рабочих из Непала привезла с собой новую мутацию "омикрона"
14:01 Коронавирус в Израиле: более 531 тыс. зараженных, свыше 2100 госпитализированы
12:05 Эти страшные слова "Битуах Леуми": как подготовиться к проверке инспекторов
Загрузка...