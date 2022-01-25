Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"
Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины против штамма коронавируса "омикрон".
Вакцина будет испытана на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.
В испытаниях должны принять участие около 1420 человек.
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