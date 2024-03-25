x
25 марта 2024
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
25 марта 2024
|
25 марта 2024
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Здоровье

Деканы израильских медфаков согласовали формат поступления на 2024/2025 учебный год

время публикации: 25 марта 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 11:05
Деканы израильских медфаков согласовали формат поступления на 2024/2025 учебный год
Avshalom Sassoni/Flash90

Деканы шести медицинских факультетов израильских университетов объявили о согласовании формата поступления новых студентов в 2024/2025 учебном году, сообщает служба новостей N12.

Из-за массового призыва резервистов, включая продление срока службы солдат-срочников, а также эвакуации десятков тысяч жителей на севере и на юге страны, многие желающие поступить в медицинские факультеты оказались в неравных условиях.

В связи с этим формат поступления для отдельных групп населения будет изменен. В частности, резервисты будут освобождены от вступительного экзамена на знания в рамках отдельной квоты для поступающих резервистов.

Супруги резервистов также получат поблажки при поступлении.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 29 февраля 2024

Каждый четвертый врач в Израиле учился в СССР, России или Украине, 25% - старше 67 лет
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 декабря 2023

Принят закон о полном финансировании государством обучения в вузах для демобилизованных солдат