Деканы израильских медфаков согласовали формат поступления на 2024/2025 учебный год

Деканы шести медицинских факультетов израильских университетов объявили о согласовании формата поступления новых студентов в 2024/2025 учебном году, сообщает служба новостей N12.

Из-за массового призыва резервистов, включая продление срока службы солдат-срочников, а также эвакуации десятков тысяч жителей на севере и на юге страны, многие желающие поступить в медицинские факультеты оказались в неравных условиях.

В связи с этим формат поступления для отдельных групп населения будет изменен. В частности, резервисты будут освобождены от вступительного экзамена на знания в рамках отдельной квоты для поступающих резервистов.

Супруги резервистов также получат поблажки при поступлении.