Израиль и Албания подписали документ о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо и его албанская коллега Альбана Кочью подписали протокол о намерениях в сфере медицины и общественного здравоохранения.

Цель документа – расширение сотрудничества и продвижение совместных проектов, включая проекты в сфере цифровой медицины, телемедицины, подготовки к чрезвычайным ситуациям.