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Здоровье

Израиль и Албания подписали документ о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Международные соглашения
Минздрав
время публикации: 25 марта 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 20:45
Израиль и Албания подписали документ о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Прес-служба минздрава Израиля

Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо и его албанская коллега Альбана Кочью подписали протокол о намерениях в сфере медицины и общественного здравоохранения.

Цель документа – расширение сотрудничества и продвижение совместных проектов, включая проекты в сфере цифровой медицины, телемедицины, подготовки к чрезвычайным ситуациям.

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