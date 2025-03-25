Израиль и Албания подписали документ о сотрудничестве в сфере здравоохранения
время публикации: 25 марта 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 20:45
Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо и его албанская коллега Альбана Кочью подписали протокол о намерениях в сфере медицины и общественного здравоохранения.
Цель документа – расширение сотрудничества и продвижение совместных проектов, включая проекты в сфере цифровой медицины, телемедицины, подготовки к чрезвычайным ситуациям.