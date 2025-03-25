Кофе из офисных кофемашин опасен для здоровья

Новое исследование показало, что кофе, приготовленный в кофемашине, содержит вещества, которые повышают уровень холестерина в крови.

Исследователи из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса проанализировали кофе, сваренный в 14 кофемашинах, используемых в офисах Швеции. Выяснилось, что такой кофе содержит значительно больше дитерпенов – кафестола и кахвеола – по сравнению с кофе, приготовленным в обычных кофеварках с бумажным фильтром. Известно, что эти вещества влияют на повышение уровня холестерина ЛПНП ("плохого" холестерина) в крови, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также сравнили кофе, приготовленный разными методами. Кофемашины показали самые высокие уровни дитерпенов. В аппаратах для эспрессо уровни варьировались, но в некоторых образцах также было много дитерпенов. Кофе, приготовленный методом кипячения, оказался лидером по содержанию вредных веществ. В то время как кофе, процеженный через бумажный фильтр, почти полностью очищен от дитерпенов.

Исследователи рекомендуют использовать кофеварки с бумажными фильтрами для снижения уровня дитерпенов и ограничить потребление кофе из заварочных машин и других методов, которые не обеспечивают достаточную фильтрацию.