Коронавирус в мире: за неделю заражаемость и смертность снизились

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 25 мая 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. По данным ВОЗ, в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации (в частности, это касается Индии, России и др.).

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Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 529040192 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (5 млн новых заразившихся за неделю; на 11% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6303862 из них умерли (11 тысяч за неделю; на 8% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.

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Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (рост на 3% по сравнению с позапрошлой неделей).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек

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1. США – 85241016 выявленных заразившихся, 1029524 (+2239) умерших, летальность 1,2%

2. Индия – 43142192, 524507 (+247), 1,2% (по данным ВОЗ, умерших гораздо больше)

3. Бразилия – 30836815, 665955 (+678), 2,2%

4. Франция – 29391365, 148005 (+437), 0,5%

5. Германия – 26157826, 138879 (+696), 0,5%

6. Великобритания – 22271122, 178221 (+811), 0,8%

7. Россия – 18301393, 378516 (+647), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

8. Южная Корея – 18017923, 24029 (+227), 0,1%

9. Италия – 17288287, 166127 (+633), 1,0%

10. Турция – 15064507, 98935 (+24), 0,7%

11. Испания – 12280345, 106105 (+463), 0,9%

12. Вьетнам – 10711389, 43076 (+5), 0,4%

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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 25 мая)

1. Перу – 6298

2. Болгария – 5418

3. Босния и Герцеговина – 4869

4. Венгрия – 4831

5. Северная Македония – 4463

6. Черногория – 4328

7. Грузия – 4230

8. Хорватия – 3936

9. Чехия – 3747

10. Словакия – 3675

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Израиль в этом списке на 85-м месте (1162 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 10833 умерших (+21 за неделю).