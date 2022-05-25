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Здоровье

Коронавирус в мире: свыше 529 млн заразились, более 6,3 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: свыше 529 млн заразились, более 6,3 млн умерли. Статистика по странам
AP Photo/Anja Niedringhaus

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 25 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6303862 (+2041 за сутки), более 529 млн заразились, более 23 млн инфицированы в настоящее время, около 500 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1029524 умерших
Бразилия – 665955
Индия – 524507 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 378516 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324768
Перу – 213122
Великобритания – 178221
Италия – 166127
Индонезия – 156548
Франция – 148005
Иран – 141288
Колумбия – 139833
Германия – 138879
Аргентина – 128825
Польша – 116284
Украина – 108538
Испания – 106105
ЮАР – 101002

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В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6298
Бразилия – 3092
Польша – 3079
США – 3076
Аргентина – 2802
Италия – 2755
Колумбия – 2694
Великобритания – 2599
Россия – 2592
Украина – 2510
Мексика – 2470
Испания – 2268
Франция – 2258
ЮАР – 1663
Германия – 1648
Иран – 1642

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Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 85 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн

В Израиле 4127026 заражений, 10833 заболевших умерли. Относительная смертность: 1162 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.

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