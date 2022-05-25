Коронавирус в мире: свыше 529 млн заразились, более 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 25 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6303862 (+2041 за сутки), более 529 млн заразились, более 23 млн инфицированы в настоящее время, около 500 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1029524 умерших

Бразилия – 665955

Индия – 524507 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 378516 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324768

Перу – 213122

Великобритания – 178221

Италия – 166127

Индонезия – 156548

Франция – 148005

Иран – 141288

Колумбия – 139833

Германия – 138879

Аргентина – 128825

Польша – 116284

Украина – 108538

Испания – 106105

ЮАР – 101002

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В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6298

Бразилия – 3092

Польша – 3079

США – 3076

Аргентина – 2802

Италия – 2755

Колумбия – 2694

Великобритания – 2599

Россия – 2592

Украина – 2510

Мексика – 2470

Испания – 2268

Франция – 2258

ЮАР – 1663

Германия – 1648

Иран – 1642

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Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 85 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 26 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 18 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн

В Израиле 4127026 заражений, 10833 заболевших умерли. Относительная смертность: 1162 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.