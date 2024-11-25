Картины в больницах помогают пациентам чувствовать себя лучше

Новая книга благотворительной организации Paintings in Hospitals содержит отзывы пациентов и медицинских работников о том, как картины на стенах больниц повлияли на их самочувствие и работу.

В книге Lifting the Clouds собраны интервью пациентов и медицинского персонала, где они делятся своими мыслями по поводу того, как искусство влияет на здоровье. "Я прохожу химиотерапию и хотел бы сообщить вам, как здорово иметь искусство в зоне ожидания. Оно напоминает мне, что есть жизнь после рака", – делится один из пациентов, который пожелал остаться анонимным. Другие участники интервью рассказывали в книге, как картины помогали им успокоиться перед приемами или отвлечься от больничной рутины.

Благотворительная организация Paintings in Hospitals обладает около 3500 работ и гравюр, включая работы Энди Уорхола, Мэгги Хэмблинг и Бриджет Райли. Больницы, медицинские центры, хирургические кабинеты и хосписы могут брать картины благотворительной организации для экспонирования, как правило, на два или три года.

Медицинские работники также отмечали влияние искусства на ход лечения пациентов. Уайнфорд Эллис Оуэн, генеральный директор центра реабилитации от наркозависимости, где висела картина Джун Форстер "Зимний пейзаж", сказал: "Она была бесценна в нашей терапевтической работе. Многообразие формы и цвета картины помогли показать, что сама человеческая жизнь должна рассматриваться как с темной, так и с светлой стороны".

Важность искусства в процессе лечения и общего самочувствия подтверждают и другие исследования. Так, художественный фонд Art Fund выдавал посетителям лондонской галереи Курто гарнитуры, которые продемонстрировали, что уровень дофамина в мозге, связанный с ощущением удовольствия и комфорта, повышался при взгляде на пейзажи Ван Гога и Моне, впрочем – снижался при просмотре некоторых абстрактных работ.