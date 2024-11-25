Обучение сердечно-легочной реанимации на манекенах без груди подвергает жизни женщин риску

Большинство манекенов для отработки навыков сердечно-легочной реанимации (СЛР) не имеют груди, что снижает вероятность того, что женщины получат необходимую первую помощь от прохожих.

Исследователи Королевской женской больницы в Мельбурне (Австралия) проанализировали манекены на мировом рынке, которые предназначены для обучения сердечно-легочной реанимации человека. Анализ показал, что среди 20 различных манекенов все имели плоские торсы, и только у одной модели была накладка на грудь. Восемь манекенов были обозначены как мужские, а у семи пол не был указан.

Другое исследование, проведенное службой скорой помощи St John Ambulance в Великобритании, показало, что женщины, пережившие остановку сердца в общественных местах, реже получают непрямой массаж сердца от прохожих. Причиной этого является опасение людей прикоснуться к их груди.

В интервью The Guardian, Ребекка Сабо, автор исследования в Королевской женской больнице, рассказала, что была обеспокоена, когда не могла найти женский манекен для обучения сотрудников СЛР. "В конце концов мы купили нагрудную пластину с грудью онлайн", – рассказывает доктор.

Сабо подчеркнула, что техника выполнения компрессий при сердечно-легочной реанимации для женщин такая же, как и для мужчин. Но отметила, что тренировки на манекенах обоих полов могут помочь людям чувствовать себя увереннее в ситуации, когда приходится сталкиваться с бюстгальтером, грудью или другими особенностями в реальной чрезвычайной ситуации. Кроме того, грудь может влиять на правильное размещение электродов дефибриллятора, особенно если у женщины есть грудные имплантаты или грудь крупного размера.

"Наше исследование является первым в своем роде, в котором это названо гендерной и правозащитной проблемой, связывающей ее с правами человека в бизнесе и коммерческими детерминантами здоровья", – добавляет Сабо.