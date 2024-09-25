Минздрав Израиля: из продажи изымаются пельмени, в которых обнаружены бактерии сальмонеллы

Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности употребления в пищу некоторых мясных продуктов, произведенной компанией "Азис", так как в ходе проверки в них были обнаружены бактерии сальмонеллы.

Речь идет о четырех видах пельменей от "Азис" – "с телятиной", "со свининой", "домашние", "сибирские" – с датами изготовления с 22.07.24 по 22.09.24 включительно, и соответствующими сроками годности с 22.09.24 по 22.11.24.

По согласованию с продовольственной службой минздрава компания "Азис" в настоящее время проводит работу по изъятию этих продуктов из магазинов.

У здоровых людей бактерии сальмонеллы могут вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда с кровью), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения. У чувствительных групп населения, таких как маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерии сальмонеллы могут вызвать серьезные осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу.