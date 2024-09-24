Исследование показало, что нехватка медсестер связана с более высоким риском смерти и осложнений у пациентов

Группа исследователей из Университета Саутгемптон в Великобритании изучила, как дефицит младшего медицинского персонала влияет на лечение больных. Результаты показали, что нехватка медсестер увеличивает риск проблем и смертности среди пациентов.

Исследователи проанализировали данные о пациентах и ​​персонале в хирургическом отделе в четырех учреждениях Национальной службы здравоохранения Англии за период с апреля 2015 года по февраль 2020 года. Результаты исследования были опубликованы в British Journal of Surgery.

Нехватка дипломированных медсестер и помощников медсестер увеличивает риск повторной госпитализации на 2,3%. Дефицит персонала также был связан с ростом случаев тромбоза на 4,8%, пневмонии на 5,7% и пролежней на 6,4%, которые особенно распространены у пациентов, перенесших операцию.

Кроме того, риск смертности среди пациентов увеличивался на 9,2% каждый день нехватки дипломированных медсестер и на 10,3% каждый день нехватки помощников медсестер.

"Адекватное укомплектование медперсонала в отделениях имеет жизненно важное значение для обеспечения безопасности пациентов, перенесших операцию и восстанавливающихся после нее", – заявил Пол Мередит, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник Университета Саутгемптона.