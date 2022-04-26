В Израиле сохраняется повышенная запыленность воздуха, рекомендуется избегать нагрузок
В Израиле уже третий день подряд наблюдается повышенная запыленность воздуха. Со стороны Средиземного моря дует западный ветер, со стороны Иордании – восточный.
Наиболее высокий уровень запыленности воздуха наблюдается в Иерусалиме, Иудее и Самарии, Иорданской долине, Араве и Эйлате.
В связи с этим министерство здравоохранения просит пожилых израильтян, а также людей с сердечными заболеваниями, детей и беременных женщин избегать физических нагрузок на открытом воздухе.
Согласно прогнозам, пыль осядет в ближайшие дни (отметим, что ранее метеослужба прогнозировала, что пыль осядет во второй половине дня в воскресенье, 25 апреля, но этого не произошло).
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2022
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