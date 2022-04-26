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NEWSru.co.il :: Здоровье26 апреля 2022 г., 11:20

В Израиле сохраняется повышенная запыленность воздуха, рекомендуется избегать нагрузок

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В Израиле сохраняется повышенная запыленность воздуха, рекомендуется избегать нагрузок

В Израиле уже третий день подряд наблюдается повышенная запыленность воздуха. Со стороны Средиземного моря дует западный ветер, со стороны Иордании – восточный.

Наиболее высокий уровень запыленности воздуха наблюдается в Иерусалиме, Иудее и Самарии, Иорданской долине, Араве и Эйлате.

В связи с этим министерство здравоохранения просит пожилых израильтян, а также людей с сердечными заболеваниями, детей и беременных женщин избегать физических нагрузок на открытом воздухе.

Согласно прогнозам, пыль осядет в ближайшие дни (отметим, что ранее метеослужба прогнозировала, что пыль осядет во второй половине дня в воскресенье, 25 апреля, но этого не произошло).


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