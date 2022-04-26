Около десятка израильтян обратились в больницы с подозрением на сальмонеллез

В пункт неотложной медицинской помощи в Иерусалиме обратилась 37-летняя женщина с повышенной температурой, тошнотой и расстройством желудка. По словам женщины, она вечером съела плитку "илитовского" шоколада, как оказалось, из отозванной из продажи партии. Радиостанция "Кан Бет" передала, что женщине была оказана первая помощь, ей был выписан антибиотик. Необходимости в госпитализации не было.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", в больницу "Асута" в Ашдоде обратились двое детей с признаками сальмонеллеза после употребления продукции компании "Илит".

В Бней-Браке в больницу с признаками отравления обратился 27-летний мужчина, полагающий, что причиной его недомогания является шоколад.

Многие новостные сайты на иврите сообщают об израильтянах, обращающихся за медицинской помощью, с жалобами на расстройство желудка.

До настоящего момента нет ни одного подтвержденного диагноза "сальмонеллез".

Напомним, что в понедельник, 25 августа, концерн "Штраус" сообщил об обнаружении следов сальмонеллы в шоколадном полуфабрикате на производственной линии фабрики "Илит". Было объявлено об отзыве более сотни наименований продукции. Об отзыве продукции также сообщила компания Uniliver, выпускающая мороженое.