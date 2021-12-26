Коронавирусный "светофор" в Израиле: Ришон ле-Цион стал "красным", Тель-Авив – "оранжевым"

По состоянию на 26 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен двум городам с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим и Ришон ле-Цион.

"Оранжевые" города: Холон, Сахнин, Беэр-Яаков, Кирьят-Гат, Явне, Димона, Гиватаим, Тель-Авив-Яффо, Раанана.

"Желтыми" признаны: Эльад, Хадера, Рамат-Ган, Герцлия, Бейт-Шемеш, Петах-Тиква, Иерусалим, Ашдод, Сдерот, Нетания, Модиин, Хайфа, Кфар-Саба, Лод, Нес-Циона, Од а-Шарон, Арад, Кирьят-Ата, Рахат, Эйлат, Бат-Ям, Йехуд, Бейтар-Илит, Афула.

"Зеленые" города: Беэр-Шева, Офаким, Ашкелон, Беэр-Шева, Тверия, Модиин-Илит, Нацерет, Нетивот, Рамат а-Шарон, Мрар, Рош а-Айн, Явне, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Умм эль-Фахм, Акко, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Цфат, Кафр Кана, Кирьят-Малахи, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Ариэль, Нагария, Йехуд, Кирьят-Оно, Бней-Брак, Маалот-Таршиха.

После начала учебного года была введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводятся удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.