"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены около 12 тысяч человек

Утром в воскресенье, 26 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Началась "пятая волна" эпидемии.

Сравнение с данными за 25 декабря невозможно, так как в субботу утром отчет не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1364282 зараженных (+9353 за неделю; по сравнению с позапрошлой неделей рост более чем в 5 раз).

В настоящий момент заражены 11894 человек (+5122 за неделю).

8242 заболевших COVID-19 умерли (+10 за неделю).

1344146 выздоровели после заражения коронавирусом (+4340 за неделю).

За последние сутки проведены 44879 тестов. В 2,07% случаев выявлялся коронавирус.

154 заболевших в больницах (+23 за неделю), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 98 пациентов (+17 за неделю; 0,8% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 45 (-3) из них в критическом состоянии, 39 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,41.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 54% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 61% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 30/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 4/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 33, привитых давно (более полугода) – 4, полностью привитых – 11. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

По данным минздрава Израиля на 26 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6502720 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5876953 человек (63% населения страны). 4191735 человек привиты третьей дозой (45% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 77% граждан, в категории 80-89 – 86%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 77%, 30-39 – 71%, 20-29 – 68%, 16-19 – 66%, 12-15 – 59%, 5-11 - 3% (первую прививку получили 14% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 26 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен двум городам с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим и Ришон ле-Цион.

"Желтыми" признаны: Эльад, Хадера, Рамат-Ган, Герцлия, Бейт-Шемеш, Петах-Тиква, Иерусалим, Ашдод, Сдерот, Нетания, Модиин, Хайфа, Кфар-Саба, Лод, Нес-Циона, Од а-Шарон, Арад, Кирьят-Ата, Рахат, Эйлат, Бат-Ям, Йехуд, Бейтар-Илит, Афула.

"Зеленые" города: Беэр-Шева, Офаким, Ашкелон, Беэр-Шева, Тверия, Модиин-Илит, Нацерет, Нетивот, Рамат а-Шарон, Мрар, Рош а-Айн, Явне, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Умм эль-Фахм, Акко, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Цфат, Кафр Кана, Кирьят-Малахи, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Ариэль, Нагария, Йехуд, Кирьят-Оно, Бней-Брак, Маалот-Таршиха.

После начала учебного года была введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводятся удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Израильтяне, приехавшие из "красных" стран: с 17 декабря изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Эти решения действительны до 29 декабря включительно. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

"Красными" объявлены следующие страны (израильтяне могут получить разрешение на путешествие в такие страны только через комиссию по особым случаям): США, Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Португалия, Марокко, Турция, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Конго, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция).

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

В 11-12 классах в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах фронтальное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники переводятся на занятия по "зуму". Это решение распространяется на средние классы. Через три недели это ограничение будет действовать в отношении учащихся 1-6 классов.

Принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

Принято решение о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах, на входе в магазине площадью более 100 кв.м. будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

Израильтяне, заразившиеся штаммом "омикрон", с 9 декабря должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после получения первого положительного результата. "Сертификат о выздоровлении" можно будет получить только при отсутствии симптомов заболевания в последние три дня периода карантина. Правила карантина были изменены из-за возникших подозрений, что штамм "омикрон" может передаваться другим людям и быть заразным более длительный период, чем другие штаммы. Израильтяне, в отношении которых существовали "серьезные опасения" заражения новым штаммом, смогут завершить карантин через 10 дней с разрешения окружного врача, если за это время они не получат результат секвенирования.

15 декабря в ходе телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до 29 декабря 2021 года.