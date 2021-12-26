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NEWSru.co.il :: Здоровье26 декабря 2021 г., 13:44

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено менее 200 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено менее 200 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли

В воскресенье, 26 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. 277 объявлены выздоровевшими. Семь больных COVID-19 умерли.

Данных по тестам нет. На прошлой неделе в среднем по ПА при тестировании в 5% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 54 больных COVID-19.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4907 умерших, более 468 тысяч заразившихся коронавирусом.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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