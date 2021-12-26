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NEWSru.co.il :: Здоровье26 декабря 2021 г., 12:44

В Газе выявлен первый зараженный "омикроном"

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В Газе выявлен первый зараженный "омикроном"

Министерство здравоохранения в секторе Газы сообщает, что на территории сектора обнаружен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Сообщается, что инфицированный не покидал пределы Газы. Предполагается, что в ближайшее время будут выявлены новые зараженные "омикроном".

На прошлой неделе первые случаи заражения "омикроном" были выявлены в Иудее и Самарии.

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