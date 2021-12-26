В Газе выявлен первый зараженный "омикроном"
Министерство здравоохранения в секторе Газы сообщает, что на территории сектора обнаружен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Сообщается, что инфицированный не покидал пределы Газы. Предполагается, что в ближайшее время будут выявлены новые зараженные "омикроном".
На прошлой неделе первые случаи заражения "омикроном" были выявлены в Иудее и Самарии.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 декабря 2021
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