В Газе выявлен первый зараженный "омикроном"

Министерство здравоохранения в секторе Газы сообщает, что на территории сектора обнаружен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Сообщается, что инфицированный не покидал пределы Газы. Предполагается, что в ближайшее время будут выявлены новые зараженные "омикроном".

На прошлой неделе первые случаи заражения "омикроном" были выявлены в Иудее и Самарии.