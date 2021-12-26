Иерусалим:
5 - 12°
Тель-Авив:
9 - 18°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье26 декабря 2021 г., 08:21

Украина: за сутки выявлено более 2800 заразившихся коронавирусом, 138 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украина: за сутки выявлено более 2800 заразившихся коронавирусом, 138 больных COVID-19 умерли

26 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94838 человек (+138 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3645124 (+2810 за сутки).

3428212 (+4279 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,6 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,4 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 2 тысяч человек.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:44 Данные властей России о коронавирусе: минимальный с конца сентября прирост новых случаев заражения COVID-19.
09:56 Коронавирусный "светофор" в Израиле: Ришон ле-Цион стал "красным", Тель-Авив – "оранжевым"
09:25 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены около 12 тысяч человек
08:21 Украина: за сутки выявлено более 2800 заразившихся коронавирусом, 138 больных COVID-19 умерли
06:44 Коронавирус в мире: около 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
21:12 Минздрав Израиля: в стране выявлены более 1100 случаев заражения "омикроном"
19:20 У 20 жильцов и пяти сотрудников дома престарелых в Савьоне выявлен штамм "омикрон"
18:52 Коронавирус в Израиле: заражены более 11500 человек, 90 из них в тяжелом состоянии
14:02 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 117 заразившихся, четверо больных COVID-19 умерли
12:58 Украина: за сутки выявлено более 5200 заразившихся коронавирусом, 268 больных COVID-19 умерли
Загрузка...