Украина: за сутки выявлено более 2800 заразившихся коронавирусом, 138 больных COVID-19 умерли
26 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94838 человек (+138 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3645124 (+2810 за сутки).
3428212 (+4279 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,6 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,4 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 2 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам