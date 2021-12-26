Коронавирус в мире: около 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 26 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5413326 человек (+3878 за сутки), около 280 млн заразились, более 24 млн инфицированы в настоящее время, более 250 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 837779 умерших
Бразилия – 618457
Индия – 479682
Россия – 303250 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298670
Перу – 202488
Великобритания – 147857
Индонезия – 144053
Италия – 136530
Иран – 131348
Колумбия – 129729
Франция – 122546
Аргентина – 117020
Германия – 111025
Украина – 94700
Польша – 94311
ЮАР – 90773
Испания – 89019
Турция – 81403
Румыния – 58536
Филиппины – 51187
Чили – 39013
Венгрия – 38307
Чехия – 35692
Эквадор – 33641
Малайзия – 31315
Вьетнам – 31007
Болгария – 30528
Канада – 30143
Пакистан – 28907
Бельгия – 28149
Бангладеш – 28056
Тунис – 25523
Ирак – 24122
Таиланд – 21580
Египет – 21571
Нидерланды – 20705
Греция – 20350
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6017
Болгария – 4443
Венгрия – 3980
Чехия – 3324
Румыния – 3073
Бразилия – 2879
Аргентина – 2554
Колумбия – 2510
США – 2509
Польша – 2496
Бельгия – 2413
Мексика – 2281
Италия – 2263
Украина – 2185
Великобритания – 2161
Тунис – 2127
Россия – 2077
Чили – 2015
Греция – 1967
Испания – 1903
Франция – 1871
Эквадор – 1865
Иран – 1535
ЮАР – 1502
Германия – 1319
Нидерланды – 1204
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 53 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 11 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции, Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1363725 израильтян, 8241 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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