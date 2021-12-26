Коронавирус в мире: около 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 26 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5413326 человек (+3878 за сутки), около 280 млн заразились, более 24 млн инфицированы в настоящее время, более 250 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 837779 умерших

Бразилия – 618457

Индия – 479682

Россия – 303250 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298670

Перу – 202488

Великобритания – 147857

Индонезия – 144053

Италия – 136530

Иран – 131348

Колумбия – 129729

Франция – 122546

Аргентина – 117020

Германия – 111025

Украина – 94700

Польша – 94311

ЮАР – 90773

Испания – 89019

Турция – 81403

Румыния – 58536

Филиппины – 51187

Чили – 39013

Венгрия – 38307

Чехия – 35692

Эквадор – 33641

Малайзия – 31315

Вьетнам – 31007

Болгария – 30528

Канада – 30143

Пакистан – 28907

Бельгия – 28149

Бангладеш – 28056

Тунис – 25523

Ирак – 24122

Таиланд – 21580

Египет – 21571

Нидерланды – 20705

Греция – 20350



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6017

Болгария – 4443

Венгрия – 3980

Чехия – 3324

Румыния – 3073

Бразилия – 2879

Аргентина – 2554

Колумбия – 2510

США – 2509

Польша – 2496

Бельгия – 2413

Мексика – 2281

Италия – 2263

Украина – 2185

Великобритания – 2161

Тунис – 2127

Россия – 2077

Чили – 2015

Греция – 1967

Испания – 1903

Франция – 1871

Эквадор – 1865

Иран – 1535

ЮАР – 1502

Германия – 1319

Нидерланды – 1204



Коронавирус был выявлен у 1363725 израильтян, 8241 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).