Глава минздрава: список "красных стран" будет сокращен, так как он утратил актуальность

Министр здравоохранения Ницан Горовец в интервью журналисту телеканалу "Кан-11" Михаль Рабинович сообщил, что после того, как штамм "омикрон" начал распространяться внутри Израиля, список "красных стран" в его нынешнем виде утратил актуальность.

По словам министра, в ближайшие дни будут пересмотрены правила въезда и выезда из страны, список "красных стран" сильно сократится.

Он напомнил, что, когда правительство принимало решение о "закрытии Израиля" для туризма, оно объясняло этот шаг необходимостью выиграть время, чтобы подготовиться к новой волне эпидемии, вызванной штаммом "омикрон". По оценкам министра, на "открытие неба" не потребуется много времени, возможно, это произойдет уже на следующей неделе.

Ницан Горовиц также прокомментировал появившиеся вечером сообщения о том, что больницы завтра, 27 декабря, получат распоряжение от минздрава подготовиться к резкому росту количества больных в тяжелом состоянии, особенно детей. Министр отметил, что больницам, действительно, необходимо подготовиться к росту числа госпитализаций. И речь о детях идет не потому, что штамм "омикрон" для них опаснее, чем для взрослых, а из-за того, что среди несовершеннолетних выше процент невакцинированных.

Тем временем в вечерних выпусках новостей, телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" сообщили, что на фоне прогнозов о росте заболеваемости в ближайшие недели, в министерстве здравоохранения обсуждается возможность сократить время нахождения в карантине для полностью вакцинированных после контакта с больным коронавирусом. Этот мера поможет избежать "дефицита" рабочей силы на рынке труда из-за отсутствия работников.