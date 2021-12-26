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NEWSru.co.il :: Здоровье26 декабря 2021 г., 18:30

Минздрав Израиля одобрил применение препарата Pfizer для лечения коронавируснуй инфекции

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Минздрав Израиля одобрил применение препарата Pfizer для лечения коронавируснуй инфекции

В воскресенье, 26 декабря, министерство здравоохранения Израиля одобрило для экстренного применения препарат Paxlovid компании Pfizer.

На прошлой неделе препарат получил экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат может использоваться для лечения лиц старше 12 лет при весе более 40 кг.

Противовирусный препарат Paxlovid не связан со спайк-протеином, и, как считают в Pfizer, эффективен для борьбы с существующими штаммами COVID-19, а также в случае появления новых мутаций.


По информации в СМИ, Израиль заказал у компании Pfizer тысячи доз препарата еще до того, как он был одобрен FDA. Он должен поступить в Израиль уже в следующем месяце.

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FDA одобрен препарат компании Pfizer для лечения коронавирусной инфекции

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