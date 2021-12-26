8 фактов о школьной страховке в Израиле, которые вы не знали

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Ребенок получил травму на детской площадке, по дороге из школы или во время занятий спортом? Вам положена компенсация!

В Израиле родители несовершеннолетних детей в начале каждого учебного года оплачивают школьную страховку - битуах теунот ишийот (ביטוח תאונות (אישיות. Это одноразовый платеж в размере 49 шекелей.

Но не каждый знает, от чего именно застрахованы его дети.

8 полезных фактов, которые помогут вам использовать школьную страховку на благо ребенка:

Школьная страховка действует КРУГЛОСУТОЧНО и В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА вне зависимости от того, где произошло происшествие: дома, в садике, школе, продленке, на спортивной секции или детской площадке.

2. Кто застрахован? Дети от трёх до 18 лет, а также родитель или иной член семьи ученика, который участвовал на безвозмездных началах в мероприятии, организованном садиком или школой.

3. Любая травма даёт право на компенсацию? Нет. Только телесные повреждения, которые привели к временной инвалидности длительностью более, чем 54 дня, постоянной инвалидности в размере не менее 5% или, не дай Бог, смерти.

4. Компенсация по школьной страховке не зависит от того, кто виноват в происшествии, или кто был ответственным в ситуации. Но вы можете получить ДВОЙНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ, если подадите иск на возмещение ущерба от ответственных за причиненный ущерб лиц.

5. Максимальный размер компенсации в случае причинения ущерба здоровью составляет 395 тысяч.

6. Исключения? Страховка не покрывает ущерб, полученный в ДТП, в ходе враждебных действий (военной операции, обстрела), в случае повреждения зубов.

7. При подаче заявления в страховую компанию убедитесь, что у вас есть в наличии:

- медицинские документы, подтверждающие ущерб здоровью;

- протокол полиции и/или заключение скорой помощи в случае, если они были вызваны на место происшествия;

- документ из школы или садика, свидетельствующий о том, что ребенок пропустил занятия.

Узнайте прямо сейчас, имеете ли вы право на компенсацию!

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