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Дети съели летучую мышь: в Конго появился смертоносный вирус, убивающий за 48 часов

Инфекции
Африка
время публикации: 26 февраля 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 18:21
Дети съели летучую мышь: в Конго появился смертоносный вирус, убивающий за 48 часов
AP Photo/Jerome Delay

Неизвестная болезнь, появившаяся на северо-западе Конго, убила более 50 человек за последние пять недель. Первыми пациентами были трое детей, съевших летучую мышь. Как сообщает CNN, эта болезнь убивает мучительно и очень быстро – с момента появления симптомов до смерти пациента проходит всего несколько десятков часов.

Директор больницы "Бикоро" Серж Нгалебато отметил, что в большинстве случаев после появления симптомов, таких как высокая температура, рвота и внутренние кровотечения, до смерти пациента проходило всего 48 часов, и этот факт, по его словам, очень тревожит.

Подобные симптомы характерны для известных уже смертоносных геморрагических лихорадок, таких как Эбола, Денге, Марбург и желтая лихорадка, однако тесты на все эти заболевания дали отрицательный результат. К настоящему моменту известно о 419 случаях заболевания и 53 смертях.

Вспышка заболевания началась 21 января в деревне Болоко после того, как трое детей съели летучую мышь и умерли в течение 48 часов, сообщает африканское отделение ВОЗ. Вторая вспышка заболевания началась в деревне Бомате 9 февраля.

Образцы 13 заболевших были отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Конго Киншасе. Все образцы дали отрицательный результат на известные геморрагические лихорадки, хотя некоторые дали положительный результат на малярию.

В прошлом году в Конго отмечалась вспышка еще одной таинственной болезнью, похожей на грипп: тогда погибли десятки человек в другой части страны. Болезнь также, по всей вероятности, связана с малярией.

Специалисты давно говорят об опасности возникновения новых заболеваний, передающихся от животных к людям в тех районах, где употребляют в пищу диких животных. За последние десятилетия, как сообщала ВОЗ в 2022 году, количество таких вспышек в Африке выросло более чем на 60%.

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